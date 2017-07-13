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Çorum'daki FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Çorumdaki FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, doktor, öğretmen ve esnafın da bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 4 Temmuz'da 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, operasyonda 29 şüpheli yakalanmıştı. AA

Etiketler: çorum, fetö, tutuklama
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