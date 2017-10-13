Çorum'daki FETÖ davasında karar açıklandı

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve görevinden ihraç edilen kamu personeli Ömer D. ile avukatı ve yakınları katıldı.
Duruşmada, hakkındaki suçlamalar okunduktan sonra sanığa söz verildi.
Sanık Ömer D, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, sanığa "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Heyet, cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.