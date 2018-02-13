Çorum'daki 186 FETÖ sanığına hapis cezası

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kısmı 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önceye ait, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün kentteki yapılanmasının ortaya çıkarılması, örgüte finans ve eleman temin edenlerin belirlenmesi, örgütle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin açığa çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Kentte FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan 4 bin 745 şüpheliden bin 502'si hakkında dava açıldı, 301 sanık hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda 186 sanık başta "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Ayrıca mahkemece ikametgahı başka illerde görünen 838 sanık hakkında yetkisizlik kararı verilerek, dosyaların yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine gönderildi.

Kaynak: AA