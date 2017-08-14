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Buradasınız : » » Çorum'da zehir tacirlerine yönelik operasyon

Çorum'da zehir tacirlerine yönelik operasyon

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin tamponuna gizlenmiş 6 kilo 78 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

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Çorumda zehir tacirlerine yönelik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezine silah ve uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınması üzerine, Alaca'da operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, İstihbarat, KOM şube müdürlükleri ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde iki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, otomobillerden birinin arka tamponuna gizlenmiş naylon poşetlerde 6 kilo 78 gram esrar ele geçirildi. Diğer araçta ise suç unsuruna rastlanmadı.

Araçlardaki O.C, A.B, R.S. ve E.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: çorum, uyuşturucu operasyonu
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