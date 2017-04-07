Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çorum'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, fiziki ve teknik takip yürüttükleri zanlıların yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Zanlılarla bağlantısı oldukları belirlenen 4 kişinin de daha önce benzer suçlardan tutuklandıkları belirtildi.

Zanlılara ait ev, otomobil ve iş yerlerindeki aramada 20 gram esrar, 82 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 178 uyuşturucu hap ve 7 gram Hint keneviri tohumu ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir zanlının evinde narkotik köpeği "Zeus" ile yapılan aramada, uyuşturucunun koltuğun içine gizlenmiş bulunduğu öğrenildi. AA