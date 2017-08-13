Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sungurlu yönünden Çorum istikametine giden Hüsamettin Tuna yönetimindeki 48 N 3960 plakalı otomobil, Kırankışla mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredeki vatandaşların araç içerisinde bulunan yaralıları dışarı çıkarmasının ardından, otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobil, Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kazada, yaralanan araç sürücüsü ile Uğur ve Nurten Tuna 112 Acil Servis ekiplerince Sungurlu Devlet Hastane kaldırıldı.

Yaralılardan Nurten Tuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.