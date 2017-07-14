Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hacı Salep'in (50) kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, çevre yolundaki Zile kavşağında, Ahmet Ömür (48) yönetimindeki 43 LU 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobili altına alarak sürükleyen tır, daha sonra yola devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki eşi Sibel (44) ve kızı Ahsen Ömür (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Cihan Ömür (19) ile devrilen tırın şoförü Salep yaralandı.

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ömür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobildeki cenazeler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Ömür'ün, Tokat'ın Pazar ilçesindeki devlet hastanesinde yönetici olduğu ve ailesiyle Ankara'daki bir hastaneye gittiği öğrenildi.

Bu arada MOBESE'ye yansıyan kaza görüntüsünde, tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.