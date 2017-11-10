  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Çorum'da suç örgütüne yönelik operasyon: 15 gözaltı

Çorum'da, suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında biri kadın 15 kişi gözaltına alındı.

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Çorumda suç örgütüne yönelik operasyon: 15 gözaltı

Çorum'da bir dernek lokali ve kıraathanede kumar oynatılarak kişileri borçlandırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği, nakliyecilik yapan bazı esnafın tehdit edilerek para alındığı, bazı iş yerlerine ateşli silah ile zarar verildiği iddiaları ile ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik takip çalışmalarının ardından 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'biri kadın 15 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ticareti yapmak, haksız kazanç sağlamak, yağma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suç örgütüne yönelik operasyon, çorum
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