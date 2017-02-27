Çorum'da suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı

Çorum'da icra yoluyla satılan malların ihale sürecine fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kentte icra yoluyla satışı yapılan taşınır taşınmaz malların ihale sürecinde, bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer vatandaşların da engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılmasının sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 22 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Üç şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı evraklara el konuldu. AA