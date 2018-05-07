  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.243
    EURO 5.063
  • BIST 101994.02
    ALTIN 179.146
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çorum'da siyasi partilere "çevre temizliği" uyarısı

Çorum'da siyasi partilere "çevre temizliği" uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 24 Haziran milletvekili aday adaylarını, seçim afiş ve posterlerini rastgele asmamaları ve çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çorumda siyasi partilere &quot;çevre temizliği&quot; uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, milletvekili aday adaylarını uyaran yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada Gül, Çorum'un "temiz şehir" unvanına sahip olduğu hatırlatarak, seçim çalışmalarının başladığı bugünlerde asılan bazı afiş ve posterlerin çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çekti.

"Siyasi partiler ve milletvekili adaylarının seçim çalışmaları çerçevesinde afiş ve posterleri çevre kirliliği oluşturacak şekilde rastgele yerlere yapıştırdıkları görülmektedir. Özellikle kent mobilyalarımıza, raket ve bilboardlara, çöp konteynerlarına ve duvarlara, otobüs duraklarına ve elektrik direklerine yapıştırılan posterler şehrimizin marka değeri olan 'Temiz Şehir Çorum' imajına yakışmamaktadır. Tüm siyasi partilerimizi ve adayları bu hususta hassas olmaya davet ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak çevre kirliliğini önleme konusundaki sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ve ilgililer hakkında yasal işlem yapacağımızı kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: çorum, seçim, parti, uyarı, temizlik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER