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Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Çorumda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Kertme Köyünde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hayrettin K. ile Abdullah Özkoçak arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraftar birbirlerini darp etti, ardından Hayrettin K. tüfekle Özkoçak'a ateş açtı.

Yaralanan Özkoçak, vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen 112 acil sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahelenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özkoçak kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Hayrettin K. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralandığı belirlenen Hayrettin K, jandarma ekiplerinin nezaretinde Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada, kavgada hayatını kaybeden Özkoçak'ın oğlunun bir süre önce Hayrettin K'nin kız kardeşini kaçırarak evlendiği, bu nedenle de iki aile arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Etiketler: çorum, Sungurlu
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