  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Çorum'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

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Çorumda şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Çorum'da şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 45 dakika devam eden sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile bazı alt geçitlerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücülerin araçları arızalandı. Su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ayakkabı ve çoraplarını çıkararak karşıya geçti.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor.

Etiketler: çorum, şiddetli yağış, sağanak, su baskınları
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