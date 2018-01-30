Çorum'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Otobüsün elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen ve ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yolcular, firma tarafından getirilen başka bir otobüsle götürüldü.

Kaynak: AA