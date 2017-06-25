Çorum'da otelde korkutan yangın

Çorum'un Osmancık ilçesinde otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmancık-Samsun karayolunun 3. kilometresinde faaliyet gösteren otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Oteldeki personel ve müşteriler, kısa sürede tahliye edildi.

Osmancık Belediyesinin yanı sıra Dodurga, Laçin ve Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, alevlerin otelin yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle otelde büyük çapta hasar meydana geldi.