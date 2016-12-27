Çorum'da öğrencilerden Haleplilere yardım

Çorum'da çeşitli okullardaki öğrenciler tarafından toplanan 18 ton gıda malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından başlatılan ve kent merkezindeki bazı okullardaki öğrencilerin de desteğiyle temin edilen un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere 18 tonluk gıda malzemesinin bölgeye gönderilmesi amacıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.

Okul müdür yardımcısı Bekir Tokgöz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilerlemesi ve büyümesi gerektiğini, ne kadar güçlü olurlarsa mazlumlara da o kadar sahip çıkılacağını söyledi.

Halep'teki siviller için öğrenciler tarafından yardım kampanyası başlatıldığını dile getiren Tokgöz, "Suriye'deki kardeşlerine sahip çıkan öğrencilerimizin kampanyasıyla geçen yıl 2 tır yardım malzemesi göndermiştik. Bu yıl da Halep'teki mazlumlar için ikinci tırımızı gönderiyoruz. Kızılay'ın yardımıyla düzenlediğimiz kampanyaya destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Yardım malzemeleri yüklü tır, duanın ardından Halep'ten tahliye edilen insanlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.