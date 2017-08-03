Çorum'da kadın taksi şoförü görenleri şaşırtıyor

Çorum'da, iki çocuk annesi Gül Özbek, eşinin yükünü hafifletmek amacıyla taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

Çorum'un tek kadın taksi şoförü olan Gül Özbek, yaklaşık bir ay önce eşi Ahmet Özbek'in taksicilik yaptığı durağa gitti. Özbek, eşi ile duraktaki diğer taksiciler cuma namazına gidince, bu sırada gelen yolculara gidecekleri yere kendisinin götürmesini teklif etti.

Yolcuların kabul etmesi üzerine eşinin taksisi ile ilk müşterisini taşıyan Özbek, durumu eşine anlatarak taksiyi kendisinin kullanmasını önerdi.

Eşinin de kabul etmesiyle Gül Özbek, durakta taksiciliğe başladı.

Gül Özbek, gazetecilerde yaptığı açıklamada, eşinin gündüz başka bir işte çalıştığını, izin günlerinde ve geceleri de taksi şoförlüğü yaptığını söyledi.

"Erkek yolcular şaşırıyor"

Yaklaşık 8 yıldır kanserle mücadele ettiğini, tedavi için sürekli Ankara'ya gidip geldiğini aktaran Özbek, "Eşim masraflarımızı karşılayabilmek için iki ayrı işte çalışıyor ve çok yoruluyordu. Eşimin yükünü hafifletmek için taksi şoförü olmaya karar verdim. Önceleri endişelerim vardı ama şimdi çok mutluyum." dedi.

Duraktaki diğer sürücülerin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Özbek, karşılaştığı tepkileri "Özellikle bayan yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. Erkek yolcular ise genellikle şaşırıyor. Bir gün kırmızı ışıkta beklerken yanımdaki araçtaki biri, 'Kadınlar şimdi taksiye de mi bindi' şeklinde sözler söyledi. Ben de 'Siz bilirsiniz ama buna alışmak zorundasınız' dedim." şeklinde anlattı.

Özbek, kadının yapamayacağı hiçbir işin olmadığını vurgulayarak, "Bir taraftan kanser ile mücadele ederken diğer taraftan işimi yapmaya çalışıyorum. Bu halimle bir şeyleri başarabiliyorsam bütün kadınlar başarabilir. Elbette bu süreçte eşimin ve çocuklarımın da desteğini sürekli arkamda hissediyorum." diye konuştu.

Ahmet Özbek de eşinin cesaretine her zaman güvendiğini, takside çalışma fikrini söylediğinde tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.

Eşinin 2009 yılından bu yana araç kullandığını, tedavi için zaman zaman Ankara'ya araç kullanarak gittiğini kaydeden Özbek, eşinin taksicilik yapmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Gül Özbek ile aynı taksi durağında çalışan Celaleddin Ardahanlı da özellikle kadın müşterilerin memnuniyetlerini ifade ettiklerini aktararak, "Müşterilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle bayan müşteriler tarafından tercih ediliyoruz." diye konuştu.

"İnsanlar ilk başta yadırgadı ancak zamanla takdir ettiler"

Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli de Gül Özbek'i medeni cesaretinden dolayı tebrik ederek, herkesin örnek almasını temenni etti.