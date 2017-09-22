Çorum'da IKBY'nin referandum kararı protesto edildi

Çorum'da Kamu-Sen ve Ülkü Ocakları üyesi bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandum kararına tepki göstererek, esnafa Türkmen bayrağı dağıttı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Kamu Sen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen protestoda Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup, esnafa Türkmen bayrağı dağıtarak, bayrakların 25 Eylül'e kadar vitrinlere asılmasını talep etti.

Referanduma karşı tepkilerini "Kerkük Türktür Türk kalacak", "Ne mutlu Türküm diyene", "Barzani şaşırma, sabrımızı taşırma" şeklinde sloganla dile getiren kalabalık grup, caddedeki esnafı ziyaret ettikten sonra dağıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerkük'ün binlerce yıldır Türk yurdu olduğunu belirterek, "Şimdi Barzani neye hevesleniyor da burayı bizden almaya çalışıyor? Biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Referandumun yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz, bu sandıklar kesinlikle yıkılacak." dedi.

Çorum esnafını da bu konuda bilgilendirerek tepkilerini göstermeye davet ettiklerini dile getiren Ünlü, "İnşallah herkes bizim gibi o soydaşlarımız için tepkilerini koyacaktır. Kerkük demek Çorum demektir. Bizler nasıl Çorum'u kaybetmek istemiyorsak vatan toprağı olan Kerkük'ü de kaybetmek istemiyoruz. Türk ordusunun Kerkük'e bir harekat düzenlemesini bekliyoruz. Meclisimizdeki oylamadan sonra ben inanıyorum ki Türk ordusu Kerkük'e girecektir. Çünkü bu referandum bizim için savaş sebebidir." diye konuştu.

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam da referandum planına tepki göstermek amacıyla 2 bin 500 Türkmen bayrağı bastırıp esnafa dağıttıklarını söyledi.

Vatan toprağı olarak gördükleri Kerkük'ün kaderine terk edilemeyeceğini dile ifade eden Çam, "Türkiye Cumhuriyetinin, kardeşlerine kesinlikle sahip çıkacağına inanıyoruz. Kerkük'ü Barzani ve emperyalist ülkelere bırakmayacağını düşünüyoruz. Bunun için savaşmak gerekiyorsa Türk ordusunun ilk gideceği yerin Kerkük olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.