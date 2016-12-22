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Çorum'da FETÖ/PDY operasyonunda 20 tutuklama

Adliyeye sevk edilen, aralarında "asker imamları"nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20'si tutuklandı.

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Çorumda FETÖ/PDY operasyonunda 20 tutuklama

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında "asker imamları"nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20'si tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan O.Ş, T.T, Y.Z.Ö, S.S, S.K, O.K, N.Ö, M.G.B, M.L, İ.T, H.D, H.S.D, E.Y, E.H, D.Ö, A.A, A.Y, A.O.A, A.T, A.G. ve B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir süre önce açığa alınan öğretmenlerden oluşan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. B.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların arasında Çorum'daki askerlerden sorumlu "asker imamları"nın da bulunduğu, bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Etiketler: çorum, fetö, PDY, gözaltı, tutuklama, terör örgütü, soruşturma
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