Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 tutuklama

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.