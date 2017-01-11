Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu

Çorum'un Kargı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kargı'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında açığa alınan kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.