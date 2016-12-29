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Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

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Çorumda FETÖ/PDY operasyonu

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Ş.A, S.G, M.K, M.G, K.K, H.K, F.O, B.Ş, M.G, H.M, A.M, A.K, E.K, H.K, M.F.N, M.Y. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında açığa alınan öğretim görevlileri ile iş adamlarının da bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, M.G, H.M. ve A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar arasındaki öğretim görevlilerinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü.

Etiketler: Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu, 17 tutuklama
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