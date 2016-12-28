Çorum'da FETÖ/PDY mensuplarına tutuklama

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kadından 4'ü tutuklandı.
Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A, F.Ö, A.S, A.H, C.T, Y.B, Z.B, H.Ö, S.A, A.İ.E, Ş.Ö. ve Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, A.S, H.Ö. ile F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.