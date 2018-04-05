Çorum'da FETÖ'nün mütevelli heyetine operasyon: 4 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Çorum'daki mütevelli heyeti üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve öğretmenin de olduğu 3'ü kadın 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda eski komiser yardımcısı M.B, eski öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D. yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA