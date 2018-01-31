Çorum'da FETÖ zanlısı 6 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları ve Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatılan çeşitli sendika ve derneklerin üyesi oldukları, ayrıca Bank Asya'da hesapları bulunduğu belirlenen 13 zanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik 2014'te Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları belirlenen, örgüt üyesi oldukları konusunda başkaca deliller de bulunduğu iddiasıyla 27 şüpheli hakkında 19 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 27 zanlıdan 14'ü 24 Ocak'ta adliyeye sevk edilmiş, 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA