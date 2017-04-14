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Çorum'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Çorumda FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iş adamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 23'ü yakalandı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.

Etiketler: çorum, FETÖ operasyonu, 23 gözaltı
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