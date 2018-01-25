Çorum'da FETÖ bağlantılı 5 zanlıya tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve Zaman gazetesinin FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geri kalan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde düzenlenen eylemlere katıldıkları belirlenen, örgüt üyesi oldukları konusunda başkaca deliller de bulunduğu iddiasıyla 27 şüpheli hakkında 19 Ocak'ta gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalanmıştı.

Kaynak: AA