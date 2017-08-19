Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşamlarını yitiren Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayatlarını kaybeden Erol Olçok (53) ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok'un 12 yıl önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak Köyü'nde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından, Erol, Erdoğan ve Abdullah Tayyip Olçok ile diğer şehitler için dua edildi.

"Onlardan bize çok güzel şeyler yansıdı"

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, Erol, Abdullah Tayyip ve Erdoğan Olçok'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

"Her yıl buraya geldiğimizde birşeyi hatırlıyoruz; ölümü hatırlıyoruz." diyen Ünal, "Uzun yıllar sevgili dostumuz, ağabeyimiz Erdoğan bey için buraya geldik. Şimdi o kervana iki canımız daha katıldı. Sevgili Erol ağabeyimiz ve onun evladı Abdullah Tayyip. Aslında bir insanı size yansıdığı kadar anlatabilirsiniz. O insandan size çarpan şeylerdir anlatılanlar. Erdoğan beyden, Erol beyden Allah razı olsun. Onlardan bize çok güzel şeyler yansıdı." ifadelerini kullandı.

Dünya hayatında kıymetli olanın, dost biriktirmek olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Dostluklardan başka bu dünyada biriktirecek başka birşey yoktur. Bizim buraya gelişimizin asıl manası dostluğumuzdur, aramızdaki muhabbettir. Her bir insan, bir değeri üzerinde yaşatmalıdır. Emin olmalıdır, güvenilir olmalıdır. Dostluğun, samimiyetin yürüyen timsali olmalıdır. Erol bey bunu başaranlardandı. Allah ondan razı olsun. Hayatıyla bunu hepimize gösterdi. 'İnsanın hukukunu korumak gerekir hocam.’ derdi. 'Hukuku koruyamazsan kendi namusunu da koruyamazsın.' derdi. O yüzden bunları yaşattı, güzel yaşadı ve güzel öldü. Allah ondan razı olsun, Allah geride kalan dostlarına güzel hayırlı ömürler nasip etsin."