Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Kentte yaşayan emekliler M.G. ile B.E'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan İ.Y. (18) ile A.A. (18), adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledikleri vatandaşlara, para vermeleri halinde konuyla ilgili yardımcı olabileceklerini belirtti.

Emekli vatandaşlarla kent merkezinde buluşan zanlılar, M.G'den 15 bin 800 dolar, B.E'den ise 15 bin 550 lira aldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan M.G. ile B.E. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Emekli vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, İ.Y. ve A.A'nın otobüsle Ankara'ya gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Otobüsü Sungurlu ilçesi çıkışında durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların üzerinde ele geçirilen 15 bin 800 dolar ile 15 bin 550 lira sahiplerine teslim edildi.

Bu arada zanlıların, dolandırılan M.G'den parayı teslim aldıkları görüntüler de apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, apartman önünde M.G. ile bir süre konuşan şüphelilerden birisinin, M.G'den 15 bin 800 doları aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.