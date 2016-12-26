Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.509
    Euro: 3.673
  • BIST: 77127.1
    Altın: 127.692

Kapat
Buradasınız : » » Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

Çorum'da, altın görünümlü pirinç külçesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Çorumda dolandırıcılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'e bağlı Karahacip köyünde yaşayan Ö.A'nın evinden 1 adet tabanca ile bir miktar para çalındığı iddiası üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Araştırma kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin S.Y, M.T, F.B, T.Ö. ve B.T. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin 4,5 kilogram ağırlığında pirinç külçesini Çorum, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Amasya'da "altın" dişe satmaya çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise dolandırıcılık yaparken kullandıkları pirinç külçesi ile tabanca da ele geçirildi.

Etiketler: çorum, dolandırıcılık, operasyon, jandarma, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER