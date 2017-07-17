Çorum'da DEAŞ operasyonu

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı oldukları belirlenen 10 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulan zanlılar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.