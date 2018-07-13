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Çorum'da biçerdöver elektrik akıma kapıldı: 2 ölü

Çorum Osmancık'ta elektrik akımına kapılan biçerdöverin operatörü ile yanındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Çorumda biçerdöver elektrik akıma kapıldı: 2 ölü

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yağsiyen köyündeki bir tarlada buğday hasadı yapan operatör Hikmet Yasakçı'nın yönetimindeki biçerdöver, yüksek gerilim hattının altından diğer tarlaya geçerken akıma kapıldı.

Olayda operatör Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: çorum, Osmancık, biçerdöver, elektrik akımı
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