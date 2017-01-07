Çorum'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında açığa alınan imamların da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.Y, A.C, A.D, E.K, H.Ç, M.D. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.