Çorum'da 6500 çocuk aynı sofrada iftar yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın girişimiyle her yıl Ramazan ayının 15. gününde düzenlenen Dünya Yetimler Günü etkinlikleri kapsamında, Çorum Belediyesi tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde, çocuklar için iftar organize edildi.

Belediye Başkanı Zeki Gül, bugün çocuklarla birlikte dünyaya barış ve huzur mesajı verdiklerini söyledi.

Dünya Yetimler Günü kapsamında iki yıldır böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Gül, "Ramazan ayının güzellikleriyle gönüller ve sofralar birleşti. Bir ve beraber olarak daha çok çalışacağız, daha bilgili, daha donanımlı ve daha güçlü olacağız ki hem kendi yetimlerimize hem de dünya yetimlerine sahip çıkalım." dedi.

"Unutmamalı ki yetim gülerse dünya güler"

Yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, onların Ramazan neşelerine ortak olmak amacı ile kardeşlik iftarını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gül, "Bugün bizim için çok özel ve değerli olan kardeşlerimizle birlikte iftar yapalım istedik. Gerek annesi gerekse babasını yitirmiş çocuklarımızla bu özel günü, dolu dolu yaşamak istedik. Onlarla iftarımızı açtık. Onların gönüllerine umut olmak istedik. Unutmamalı ki yetim gülerse dünya güler. Davetimize bizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için, iftar soframızı zenginleştirdiğiniz için, her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Ezanla birlikte, aralarında mülteci ve göçmenlerin de bulunduğu yaklaşık 6500 çocuk iftarını yaptı, daha sonra dua edildi.

Etkinliğe katılan çocuklara boyama ve okuma kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA