Çorum'da 30 işçi zehirlendi

Çorum'da tekstil atölyesinde çalışan 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Üçtutlar Mahallesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışan 6 işçi, öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Atölyeye çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 6 kişi, acil serviste tedavi altına alındı. Bir süre sonra rahatsızlanan atölyedeki 24 işçi de iş yeri yetkilileri tarafından minibüslerle hastaneye götürüldü.

İşçilerden bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İş yeri sahibi Necdet Dinçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, et yemeği yediklerini belirterek, "Çalışan arkadaşımızdan bazılarının yemekten sonra rahatsızlanması üzerine biz de tedbir olarak tüm çalışma arkadaşlarımızı hastaneye getirdik. Çok şükür kötü bir durum yok. İşçinin sağlığı her şeyden önce gelir." dedi. AA