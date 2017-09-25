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Çorum'a 2'si yüksek güvenlikli 5 cezaevi inşa edilecek

Adalet Bakanlığı tarafından Çorum'da 2'si yüksek güvenlikli olmak üzere 5 cezaevi inşa edileceği bildirildi.

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Çoruma 2si yüksek güvenlikli 5 cezaevi inşa edilecek

Adalet Bakanlığı tarafından Çorum'da 2'si yüksek güvenlikli olmak üzere 5 cezaevi inşa edileceği bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinin arkasında bulunan Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun fiziki yetersizliği dolayısıyla kente yeni cezaevleri inşa edilmesi için Adalet Bakanlığınca çalışma başlatıldığını söyledi.

Yeni cezaevleri için mevcut cezaevinin yanındaki bin 112 dönümlük hazine arazisinin tahsis edildiğini bildiren Yurdagül, şu bilgileri verdi:

"Nisan ayında kentimizi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı, şu anki Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'a konuyu iletmiştik. Kendisinin gerekli talimatlarının ardından mevcut cezaevinin yanındaki alana 5 yeni cezaevi inşa edilmesi kararlaştırıldı. Yeni cezaevlerinin ikisi yüksek güvenlikli, ikisi L tipi, biri de açık cezaevi olarak yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla cezaevlerinin bulunduğu bölge yerleşke olacak. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığının bu konudaki çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Belediye de imar düzenlemesini tamamladı. Gelecek yıl içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak."

İnşaatların tamamlanmasıyla cezaevinin bulunduğu alanın yerleşke haline geleceğini dile getiren Yurdagül, yeni cezaevlerinde başta infaz koruma memurları olmak üzere yönetici, psikolog ve diğer kadrolarla yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

Etiketler: Adalet Bakanlığı, çorum, cezaevi
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