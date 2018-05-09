  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Çorum merkezli 'kripto' operasyonu: 13 gözaltı

4 ilde Çorum merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Çorum merkezli kripto operasyonu: 13 gözaltı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 9'u muvazzaf asker, 2'si ihraç edilmiş askeri öğrenci, 2'si de eski öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum, Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 8 astsubay ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci ve 2 eski öğretmen gözaltına alındı.

Eski öğretmenlerin, TSK'daki kripto yapılanması kapsamındaki askerlerden sorumlu oldukları öne sürüldü.

Çorum Emniyet Müdürlüğü2ne getirilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 eski öğretmen, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: çorum, fetö, tsk, kripto, operasyon
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