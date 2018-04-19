Çorum merkezli kripto FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 5'i muvazzaf, 3'ü de ihraç edilmiş askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorum, Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA