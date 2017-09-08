Çorum merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çorum merkez olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden üçü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 8 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 23'ü, 26 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.