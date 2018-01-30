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Buradasınız : » » Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA 

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