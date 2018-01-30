Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Ayrıntılar geliyor...
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Ayrıntılar geliyor...