Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı: 24 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi.

Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

"Yaralıları tahliye ettik, ölüler var"

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazayla ilgili yaptığı açıklamada,

"Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak" dedi.

Bu arada, bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulanslarının da intikal ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

"Kaza her yönüyle soruşturuluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen kazanın her boyutuyla soruşturulduğunu, devletin ilgili tüm birimlerinin ve tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Erdoğan, kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerle ilgili de Twitter sosyal medya hesabından başsağlığı ve acil şifa dileklerini paylaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 8 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım da tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı.

Toprağın boşalması sonucu raydan çıktı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, olay yerine doğru hareket ettiler.

Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, tren, aşırı yağış nedeniyle menfez altındaki toprağın boşalması sonucu raydan çıktı.

Yine bakanlığın açıklamasında trende kayıtlı 360 yolcunun olduğu belirtildi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince, kazada yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

24 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün yaptığı açıklamada 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 100'ün üzerinde ambulans bölgeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edildiğini açıkladı.

"Kan ihtiyacı anonslarına itibar etmeyin"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastanelerde kan ihtiyacının bulunmadığını söyledi.

Çorlu #trenkazası’nda yaralanan hastaların sevk edildiği hastanelerimizdeki kritik kan stoklarımız. Kan ihtiyacı anonslarına itibar etmeyin, ancak Çorlu Kızılay Kan Bağış birimimiz de olası durumlar için açılmıştır pic.twitter.com/xXUX7aAVdG — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 8 Temmuz 2018

Öte yandan Başbakanlık, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA, AA