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Çorlu'da tren kazasının gerçekleştiği bölgede kapsamlı inceleme yapıldı

6 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği Tekirdağ'daki tren kazasında, 2 cumhuriyet savcısı, jandarma ve 5 kişilik bilirkişi heyeti olay yerinde kapsamlı inceleme yaptı.

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Çorluda tren kazasının gerçekleştiği bölgede kapsamlı inceleme yapıldı

Terkirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazasında, 24 kişinin yaşamını yitirdiğini 341 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Yiğiter, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Yiğiter, şunları açıkladı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili 6 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. 2 cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde kapsamlı inceleme yapılmıştır. Ölen vatandaşların kimlik tespit ve otopsi işlemlerine, olaydan hemen sonra 4 cumhuriyet savcısı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden görevlendirilen 6 adli tıp uzmanı ve yeterince yardımcı personel tarafından ara verilmeden Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Hayatını kaybeden 17 vatandaşımızın açık kimlikleri belirlenerek gerekli işlemleri müteakip cenazelerinin yakınlarına teslimi sağlanmıştır. 7 vatandaşımızın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemeleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiş, otopsi işlemi yapılarak kimlikleri tespit edilmiştir." 

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ tren kazası, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı
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