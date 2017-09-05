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Buradasınız : » » Çorlu'da arızalanan tek kişilik uçak tarlaya indi

Çorlu'da arızalanan tek kişilik uçak tarlaya indi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan tek kişilik Cessna 152 tipi uçak, tarlaya mecburi iniş yaptı.

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Çorluda arızalanan tek kişilik uçak tarlaya indi

Çorlu Havaalanı'ndan saat 16.00 sıralarında havalanan ve İzmir'e gitmesi planlanan tek kişilik uçağın motor kısmında, kalkıştan kısa bir süre sonra arıza meydana geldi.

Pilot Gökhan Mızrak, uçağı, havaalanının 5-6 kilometre uzağındaki tarlaya indirdi.

Mızrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu Havaalanı'ndan İzmir Adnan Menderes Haavaalanı'na gitmek için kalkış gerçekleştirdiğini, ancak kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın motorunda güç kaybı yaşandığını söyledi.

Arızanın yakıt sisteminden kaynaklı olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Mızrak, "Havalanına ulaşamayacağımı anlayınca, yakınlardaki boş ve uygun bir yere iniş planlayarak sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirdim. Uçağımızda herhangi bir kırık, vuruk söz konusu değil. Bende de yaralanma olayı yok. Sivil havacılık gerekli incelemeleri yaptı, herhangi bir sorun yok.'' dedi.

Uçağın bir traktör yardımıyla, iniş yaptığı bölgeye yakın bir çiftliğe, daha sonra da Çorlu Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi.

Etiketler: Çorlu, tek kişilik uçak, cessna 152
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