  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 22º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 3.945
  • BIST 99390.12
    ALTIN 141.54
Buradasınız : » » Çorap içerisinde uyuşturucu satışında 10 gözaltı

Çorap içerisinde uyuşturucu satışında 10 gözaltı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çorap içerisinde uyuşturucu satışında 10 gözaltı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı Mahallesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ev, iş yeri, metruk bina ve araçta arama yaptı.

Ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolü yaptığı sırada duvarlarla çevrili bir bahçeden çıkarak kaçmaya çalışan yaşı küçük bir şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan aramada üzerinde 2 bin lira ve bir kuru sıkı tabanca bulunan şüphelinin çıktığı bahçede özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, çoraplar içerisinde satışa hazır hale getirilmiş farklı miktarlarda, uyuşturucu hap, kokain, esrar ve hassas terazi ile mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 9 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, kuru sıkı tabanca, İstanbul, çorap
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER