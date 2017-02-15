Çöpten çıkan sıradışı koleksiyon

Antalyalı veteriner sağlık teknisyeni Mevlüt Öztürk, birçok kişinin kullandıktan sonra çöpe attığı ankesörlü telefon kartlarından dev bir koleksiyon oluşturdu.
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