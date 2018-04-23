  • 23 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.067
    EURO 4.993
  • BIST 110932.48
    ALTIN 174.475
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çöp konteynerinden sıçrayan alevler otomobili küle çevirdi

Çöp konteynerinden sıçrayan alevler otomobili küle çevirdi

İstanbul'da çöp konteynerinden sıçrayan ateş sonucu alev alan park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çöp konteynerinden sıçrayan alevler otomobili küle çevirdi

İstanbul'un Güngören ilçesinde park halindeki 34 HL 5163 plakalı otomobil, bir çöp konteynerinde yanan çöplerden alevlerin sıçraması sonucu yanmaya başladı.

Kısa sürede, alevler aracın ön tarafını tamamen sardı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, çöp konteyneri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER