Çöp kamyonunda patlama: 2 işçi yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesinde, Ahmet Metin yönetimindeki 63 B 8940 plakalı Seyhan Belediyesi çöp toplama hizmetinde kiralık olarak bulunan kamyondan seyir halindeyken, çöplerin bulunduğu kısımdan duman çıkmaya başladı.

Durumu farkeden Metin, kamyonu durdurarak temizlik görevlileri Ahmet Öğretmen ve Hakan Tüvel ile dumanın çıktığı yeri kontrol etmek istedi.

Bu sırada meydana gelen patlamada, temizlik görevlileri Öğretmen ve Tüvel yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çöp kamyonunda inceleme yapan terör ve bomba imha ekipleri, herhangi bir patlayıcı madde bulgusuna rastlamadı.

Patlamanın kimyasal maddelerin sıkışması sonucu meydana geldiğini ihtimali üzerinde duruluyor.