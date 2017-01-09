Çöp kamyonu park halindeki tıra çarptı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seven idaresindeki Haliliye Belediyesine ait çöp kamyonu, Şanlıurfa-Kısas yolunda park halindeki mısır yüklü 63 K 7410 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Seven ile yanında bulunan kardeşi Abdullah Seven ve Süleyman Çiçek yaralandı.

Kolu kopan ve araç içerisinde sıkışan Çiçek, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çiçek'in kopan kolu ise kaza nedeniyle tırdan dökülen mısırların içinde bulundu.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Çiçek, kolunun dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.