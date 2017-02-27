Çöp alanına 130 milyon liralık proje

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 32 yıldır çöp dökülen alana mega proje yapacaklarını belirterek, "Belediye olarak bir mega projeyi daha hayata geçiriyoruz. 32 yıldır çöp dökülen Durugöl Mahallesi'ndeki araziye 130 milyon lira maliyetinde Melet Park Projesini inşa edeceğiz." dedi.

Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı’nın kenarında 32 yıl çöp alanı olarak kullanılan sahada rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini, çöpün denize döküldüğü yerde de Melet Park Projesi’nin çalışmaları başladığı bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti:

"32 yıl boyunca Altınordu ilçemizin en güzel bölgesinde çöp dağları biriktirdiler. İlk beş sene namus meselesi dediler çözemediler, ikinci beş sene onur meselesi dediler çözemediler. Büyükşehir olduk ve birinci yılımızda çöp sorununu ortadan kaldırdık. Ordumuzun 19 ilçesinin 17'sinde çöple ilgili problem yok. Çöpten para kazanan bir Büyükşehir olarak, çöpün tonunu 5 liraya satıyoruz. Ünye Çimento ile yaptığımız anlaşmayla 30 milyon liralık yatırımı da gerçekleştirdik. Kısa zamanda ilçelerimizin tamamında çöp sorunu kalmayacak."

"Bu bölgemize Allah izin verirse bir de köprü yapacağız"

Yılmaz, "Bu bölgemize Allah izin verirse bir de köprü yapacağız" ifadesini kullanarak, "Bu köprümüz, Melet Köprüsü’nün de alternatifi olacak. Soya Caddesi üzerinden geldiğiniz zaman köprünün yardımıyla da karşıya geçebileceksiniz." şeklinde konuştu. AA