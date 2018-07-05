Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında sokakları boşalttı

Türkiye genelinde Temmuz aynın ilk haftasıyla birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa Akçakale'de de etkili oluyor.

Gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

Ev ve iş yerlerinde kliması olmayanlar camilere sığınıyor

Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor.

Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcak hava nedeniyle ev ve iş yerlerinde kliması olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor.

Akçakale'de iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor.

Kaynak: İHA