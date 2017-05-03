  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Çöken yola ambulans ve otomobil saplandı

Elazığ'da yağış dolayısıyla çöken yoldan geçen ambulans ile otomobil çukura saplandı.

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Çöken yola ambulans ve otomobil saplandı

Elazığ'da yağış dolayısıyla çöken yoldan geçen ambulans ile otomobil çukura saplandı.

Alınan bilgiye göre, 23 BM 112 plakalı ambulans Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta taşırken, İstasyon Caddesi Bosna Hersek Bulvarı'ndan geçişi sırasında lastikleri yağış dolayısıyla çöken yola saplandı.

Ambulanstaki hasta olay yerine gelen başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye ulaştırıldı. Yine aynı bölgede 23 EN 049 plakalı otomobil de çukura girdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla 2 aracı saplandıkları çukurdan çıkardı.

Etiketler: Elazığ, ambulans, otomobil
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